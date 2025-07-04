27-летняя дочь Гонгадзе выходит замуж за иностранца: как выглядят молодожены

Вдова и дочь Георгия Гонгадзе / © Facebook.com/myroslava.gongadze

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27-летняя дочь журналиста Георгия Гонгадзе и Мирославы Гонгадзе - Соломия (Саломе) - объявила о помолвке.

Ее избранником стал иностранец, политический аналитик Даглас Клайн. Радостной новостью Саломе Гонгадзе поделилась на своей странице в Facebook, обнародовав совместное романтическое фото с возлюбленным, где они улыбчиво позируют на фоне панорамы города.

Саломе Гонгадзе и Даглас Клайн / © Facebook.com/myroslava.gongadze

К слову, возлюбленный дочери Гонгадзе с начала полномасштабной войны активно поддерживает нашу страну на международной арене и является сторонником Украины. Более того, Даглас хоть и живет в США, но иногда наведывается в Украину во время войны и работает для украинской неприбыльной организации.

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Публикации Дагласа Клайна / © Facebook.com/myroslava.gongadze

От поздравлений не удержалась журналистка Мирослава Гонгадзе, которая с гордостью сообщила, что в семье уже готовятся ко второй свадьбе. В публикации она поделилась не только фото драгоценного кольца, но и отрывком из газетного материала самого Дагласа, посвященного Украине.

"Мы только что отпраздновали свадьбу одной дочери, и вот вторая на подходе. Мой второй будущий зять Даг Клайн завоевал сердце Саломе и отстаивает украинские интересы. Любовь, интересы Украины и геополитика в нашей семье неразделимы", — написала вдова Георгия Гонгадзе.

Саломе Гонгадзе и Даглас Клайн / © Facebook.com/myroslava.gongadze

Напомним, недавно, в апреле этого года, Мирослава Гонгадзе выдала еще одну дочь Нану замуж и показала кадры со свадьбы.