27-летняя дочь Мадонны в корсете и нижнем белье соблазнительно позировала на стуле

Лурдес Леон украсила обложку известного глянца.
Дочь американской певицы Мадонны – Лурдес Леон – снялась в провокационном фотосете.
27-летняя исполнительница и модель украсила обложку известного глянца Perfect. Для страниц журнала Леон позировала в довольно дерзком образе. На фото модель появилась в корсете, нижнем белье. Свои длинные черные волосы дочь Мадонны распустила, а образ дополнила украшениями.
Лурдес Леон во время фотосета соблазнительно позировала на стуле. Модель изогнулась и продемонстрировала свои пышные и подтянутые формы.
Подписчики Лурдес просто засыпали ее комплиментами. Они отметили, что модель выглядит непревзойденно.
- Ты выглядишь потрясающе!
- Очень красивое фото!
- У меня просто нет слов! Ты великолепна и невероятна!
Напомним, недавно американская певица Селена Гомес показала свои пикантные фото в купальнике. Исполнительница сравнила, как за 10 лет изменилась ее фигура.
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