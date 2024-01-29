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27-летняя дочь Мадонны в корсете и нижнем белье соблазнительно позировала на стуле

27-летняя дочь Мадонны в корсете и нижнем белье соблазнительно позировала на стуле

Лурдес Леон / Фото: instagram.com/lourdesleon

Лурдес Леон украсила обложку известного глянца.

Дочь американской певицы МадонныЛурдес Леон – снялась в провокационном фотосете.

27-летняя исполнительница и модель украсила обложку известного глянца Perfect. Для страниц журнала Леон позировала в довольно дерзком образе. На фото модель появилась в корсете, нижнем белье. Свои длинные черные волосы дочь Мадонны распустила, а образ дополнила украшениями.

Лурдес Леон во время фотосета соблазнительно позировала на стуле. Модель изогнулась и продемонстрировала свои пышные и подтянутые формы.

Лурдес Леон / © instagram.com/lourdesleon
Лурдес Леон / Фото: instagram.com/lourdesleon

Подписчики Лурдес просто засыпали ее комплиментами. Они отметили, что модель выглядит непревзойденно.

  • Ты выглядишь потрясающе!
  • Очень красивое фото!
  • У меня просто нет слов! Ты великолепна и невероятна!

Напомним, недавно американская певица Селена Гомес показала свои пикантные фото в купальнике. Исполнительница сравнила, как за 10 лет изменилась ее фигура.

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