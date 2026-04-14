27-летняя дочь Тони Матвиенко уехала за границу во время войны: где живет Ульяна сейчас

Украинская певица Тоня Матвиенко, которая ранее рассказала о жизни братьев во время войны, рассекретила, где сейчас ее старшая дочь Ульяна.

Как оказалось, во время войны 27-летняя девушка эмигрировала за границу. Из ее соцсетей становится понятно, что в основном она проживает в Берлине, столице Германии, и по работе может выезжать на различные локации. Ульяна хоть и не пошла по стопам мамы и бабушки в карьере, но все же посвятила себя творчеству. В частности, она работает над созданием фото и видеоконтента для различных брендов и позиционирует себя как режиссер.

В интервью Алине ДоротюкТоня признается, что Ульяна уже делает первые маленькие успехи. Однако больше подробностей звезда пока не раскрывает. Только добавляет, что на такое сознательное решение о переезде повлияло полномасштабное вторжение.

«Мне очень жаль, что из-за войны мой ребенок уехал за границу. Она решила себя попробовать там. И пока она там у нее уже там немного получается. По крайней мере она не звонит и не плачет», — рассказала певица.

В то же время в фотоблоге звездной мамы и дочери можно заметить, что Ульяна все же время от времени наведывается на Родину. Так, недавно девушка приезжала к семье на Пасху и день рождения мамы.

