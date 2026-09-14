27-летняя дочь Тони Матвиенко выходит замуж: возлюбленный за границей сделал ей предложение

Тоня Матвиенко с дочерью Ульяной / © instagram.com/tonya_matvienko

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Старшая дочь украинской певицы Тони Матвиенко выходит замуж.

Радостную новость сама исполнительница рассекретила в интервью Славе Демину, а также прокомментировала будущее замужество дочери. Как говорит артистка, возлюбленный сделал предложение 27-летней Ульяне в очень важный для нее период.

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В частности, дочь Тони Матвиенко сейчас находится за границей. Ульяна поселилась в Берлине, где начинает все с чистого листа. Особенно девушке сложно дается поиск работы. И вот на фоне этого возлюбленный сделал ей предложение Ульяне. Тоня Матвиенко признается, что благодарна за это будущему зятю, поскольку он показал ее дочери серьезность его намерений и что у нее есть плечо, на которое она может опереться.

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Старшая дочь Тони Матвиенко / © instagram.com/tonya_matvienko

«Она живет за границей, ей недавно сделали предложение. Так что я говорю: „О, старшую выдала!“. Она сейчас так счастлива! Им за границей очень сложно, она в поисках работы, ей все сначала начинать. Когда парень ей сделал предложение, я вижу, что она успокоилась. Спасибо ему, что так поддержал мою дочь. В таких этапах для нее очень важно, что для нее теперь есть мужское плечо», — прокомментировала артистка.

Отметим, Ульяна уже долгое время находится в отношениях. Вместе с возлюбленным она жила в Киеве, где познакомила его с родителями. Более полугода назад пара уехала в Берлин, где решила и поселиться.

Напомним, недавно Тоня Матвиенко впервые за длительное время показалась с отцом. Артистка также удивила их сходством.

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