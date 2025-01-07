27-летняя Хлоя Грейс Морец после каминг-аута объявила о помолвке со своей возлюбленной – известной моделью

Парочка находится в отношениях с 2018 года.

Американская актриса и модель Хлоя Грейс Морец после того, как совершила каминг-аут, объявила о помолвке.

Радостной новостью знаменитость поделилась в своем Instagram. Актриса подводила итоги ушедшего года. На одном из фото Хлоя показалась со своей избранницей, моделью Кейт Харрисон. Парочка позировала на побережье, держа друг друга за руки. На безымянном пальце влюбленные демонстрировали свои обручальные кольца с немалым драгоценным камнем.

Хлоя Грейс Морец и Кейт Харрисон / Фото: instagram.com/chloegmoretz

"Так благодарна за то, что 2024 год принес. Люди, места, наши семьи, наше здоровье, наша любовь. Желаю всем мирного начала нового года", – поделилась артистка.

Отметим, что в ноябре 2024 года Хлоя Грейс Морец совершила каминг-аут и призналась, что является лесбиянкой. Оказалось, что уже долгое время актриса находится в отношениях. С 2018 года она встречается с моделью Кейт Харрисон.

Хлоя Грейс Морец и Кейт Харрисон / Фото: instagram.com/chloegmoretz

Напомним, недавно американская актриса Зендея намекнула, что обручилась с бойфрендом, звездой фильма "Человек-паук" Томом Холландом. На церемонии вручения премий "Золотой глобус" артистка засветила роскошное кольцо.

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