27-летняя жена экс-мужа Ани Лорак в мини-бикини очаровала безупречной фигурой

Жена экс-мужа певицы-предательницы Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу Лилия очаровала фанов безупречной фигурой.

На странице в Instagram 27-летняя Лилия разместила несколько снимков, сделанных во время ее недавнего отдыха в одном из киевских комплексов возле воды.

На фото жена Налчаджиоглу, которая, кстати, младше его на 19 лет, позирует в мини-бикини кораллового цвета. Волосы Лилия собрала в пучок, а пляжный образ дополнила солнцезащитными очками.

Жена экс-мужа Ани Лорак в бикини / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

"Летняя атмосфера", – подписала фото Лилия Налчаджиоглу.

Жена экс-мужа Ани Лорак в бикини / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

В свою очередь, подписчики страницы девушки завалили ее комплиментами, а некоторые не упустили возможности в который раз сравнить Лилию с экс-женой Налчаджиоглу – Али Лорак:

У Лили фигура такая бомбезная

Просто красавица

Вы здесь похожи очень на Лорак! Извините, что так пишу, ну просто очень. Фигура роскошная, но вы круче душой

Напомним, ранее молодая жена Мурата Налчаджиоглу Лилия сообщила, что изменила фамилию и похвасталась в соцсети паспортом с новым именем.

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