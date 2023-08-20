27-летняя жена экс-мужа Ани Лорак в мини-бикини очаровала безупречной фигурой

Лилия поделилась фото с недавнего отдыха.
Жена экс-мужа певицы-предательницы Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу Лилия очаровала фанов безупречной фигурой.
На странице в Instagram 27-летняя Лилия разместила несколько снимков, сделанных во время ее недавнего отдыха в одном из киевских комплексов возле воды.
На фото жена Налчаджиоглу, которая, кстати, младше его на 19 лет, позирует в мини-бикини кораллового цвета. Волосы Лилия собрала в пучок, а пляжный образ дополнила солнцезащитными очками.
"Летняя атмосфера", – подписала фото Лилия Налчаджиоглу.
В свою очередь, подписчики страницы девушки завалили ее комплиментами, а некоторые не упустили возможности в который раз сравнить Лилию с экс-женой Налчаджиоглу – Али Лорак:
- У Лили фигура такая бомбезная
- Просто красавица
- Вы здесь похожи очень на Лорак! Извините, что так пишу, ну просто очень. Фигура роскошная, но вы круче душой
Напомним, ранее молодая жена Мурата Налчаджиоглу Лилия сообщила, что изменила фамилию и похвасталась в соцсети паспортом с новым именем.
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