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27-летняя жена экс-мужа Ани Лорак в мини-бикини очаровала безупречной фигурой

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
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27-летняя жена экс-мужа Ани Лорак в мини-бикини очаровала безупречной фигурой

Экс-муж Ани Лорак с женой / Фото: instagram.com/muratnalca

Лилия поделилась фото с недавнего отдыха.

Жена экс-мужа певицы-предательницы Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу Лилия очаровала фанов безупречной фигурой.

На странице в Instagram 27-летняя Лилия разместила несколько снимков, сделанных во время ее недавнего отдыха в одном из киевских комплексов возле воды.

На фото жена Налчаджиоглу, которая, кстати, младше его на 19 лет, позирует в мини-бикини кораллового цвета. Волосы Лилия собрала в пучок, а пляжный образ дополнила солнцезащитными очками.

Жена экс-мужа Ани Лорак в бикини / © instagram.com/__l_i_l_i_a___
Жена экс-мужа Ани Лорак в бикини / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

"Летняя атмосфера", – подписала фото Лилия Налчаджиоглу.

Жена экс-мужа Ани Лорак в бикини / © instagram.com/__l_i_l_i_a___
Жена экс-мужа Ани Лорак в бикини / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

В свою очередь, подписчики страницы девушки завалили ее комплиментами, а некоторые не упустили возможности в который раз сравнить Лилию с экс-женой Налчаджиоглу – Али Лорак:

  • У Лили фигура такая бомбезная
  • Просто красавица
  • Вы здесь похожи очень на Лорак! Извините, что так пишу, ну просто очень. Фигура роскошная, но вы круче душой

Напомним, ранее молодая жена Мурата Налчаджиоглу Лилия сообщила, что изменила фамилию и похвасталась в соцсети паспортом с новым именем.

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Дата публикации
Просмотры
1419
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