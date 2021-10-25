27-летняя звезда "Игры в кальмара" в топе похвасталась стройной фигурой

27-летняя звезда "Игры в кальмара" в топе похвасталась стройной фигурой

Хо Ен Чон снялась в рекламной кампании.

Южнокорейская модель, актриса и звезда "Игры в кальмара" Хо Ен Чон порадовала своих фанатов горячим контентом.

27-летняя знаменитость снялась в рекламной кампании для Calvin Klein. Она примерила на себя разные образы и попозировала перед камерой. Фото актриса опубликовала в своем Instagram.

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К слову, на первой фотографии артистка примерила желтый топ и брюки, на другой — синюю футболку и белые трусики.

Кстати, у Хо Ен Чон удивительно стройная фигура. У нее тонкая талия и подтянутый живот. Также у звезды аппетитные бедра и хрупкие руки.

"Игра в кальмара" / instagram.com/hoooooyeony

Заметим, актриса получила мировую известность благодаря роли в сериале "Игра в кальмара". Актриса сыграла главную героиню — воровку Кан Сэ Бек, которой достался номер 067.

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