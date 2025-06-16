28-летний Александр Рудинский сыграл молодого Юрия Рыбчинского и раскрыл подробности концерта

Александр Рудинский, Юрий Рыбчинский

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Украинский актер Александр Рудинский впервые прокомментировал свое участие в большом концерте, посвященном 80-летию легендарного поэта-песенника Юрия Рыбчинского .

В Сети наконец-то появилось видео грандиозного гала-концерта в честь юбилея Юрия Рыбчинского. Ведущими мероприятия были певица Наталья Могилевская и актер Александр Рудинский.

Легендарный Юрий Рыбчинский

По словам 28-летнего артиста, он очень волновался, ведь никогда раньше не работал в подобном жанре. "Да, ежедневно я выхожу на сцену перед живой аудиторией, но обычно исполняю роли по драматургии, по пьесам. А тут ситуация другая – нужно было одновременно оставаться собой и передавать образ Юрия Евгеньевича Рыбчинского, поскольку звучали его автобиографические монологи и поэзия. И в то же время – никакого права на ошибку, ведь перед тобой 3600 зрителей. Именно поэтому я очень волновался", – рассказал ТСН.ua Александр Рудинский.

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Александр Рудинский был одним из ведущих концерта в честь юбилея Рыбчинского

Актер, который в феврале стал лауреатом престижной премии BAFTA , признается, что у него был только один репетиционный день – накануне концерта: "Целый день я проходил материал: отрабатывал световые точки, определял свои позиции на сцене, согласовывали последовательность и проверяли мизансцены. Некоторые идеи предлагал я, некоторые – Катя. В основном концепция принадлежит Кате Царик (режиссер концерта. – ред.), и я искренне уважаю ее за это".

Владимир Дантес исполнил композицию из рок-оперы "Белая ворона"

По словам Рудинского, он впервые видел нечто подобное вживую. "Все артисты пели исключительно живым звуком, исполняли песни эксклюзивно для этого проекта. Особенно запомнился фрагмент из рок-оперы "Белая Ворона" в исполнении Владимира Дантеса – это было роскошно. Также выступала группа Schmalgauzen, это мои друзья, обожаю их творчество. Музыку писал Дмитрий Саратский, собравший живой оркестр. Это было поразительно – такой репертуар, такая подача. Для меня это был необычный, но очень интересный опыт", – поделился с ТСН.ua известный актер.

Напомним, на этом же концерте впервые за длительное время Юрий Рыбчинский показался на публике с супругой Александрой.