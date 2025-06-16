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28-летний Александр Рудинский сыграл молодого Юрия Рыбчинского и раскрыл подробности концерта
Лауреат BAFTA Александр Рудинский поделился с ТСН своими эмоциями от нового актерского опыта. Грандиозный концерт уже появился в YouTube.
Украинский актер Александр Рудинский впервые прокомментировал свое участие в большом концерте, посвященном 80-летию легендарного поэта-песенника Юрия Рыбчинского .
В Сети наконец-то появилось видео грандиозного гала-концерта в честь юбилея Юрия Рыбчинского. Ведущими мероприятия были певица Наталья Могилевская и актер Александр Рудинский.
По словам 28-летнего артиста, он очень волновался, ведь никогда раньше не работал в подобном жанре. "Да, ежедневно я выхожу на сцену перед живой аудиторией, но обычно исполняю роли по драматургии, по пьесам. А тут ситуация другая – нужно было одновременно оставаться собой и передавать образ Юрия Евгеньевича Рыбчинского, поскольку звучали его автобиографические монологи и поэзия. И в то же время – никакого права на ошибку, ведь перед тобой 3600 зрителей. Именно поэтому я очень волновался", – рассказал ТСН.ua Александр Рудинский.
Актер, который в феврале стал лауреатом престижной премии BAFTA , признается, что у него был только один репетиционный день – накануне концерта: "Целый день я проходил материал: отрабатывал световые точки, определял свои позиции на сцене, согласовывали последовательность и проверяли мизансцены. Некоторые идеи предлагал я, некоторые – Катя. В основном концепция принадлежит Кате Царик (режиссер концерта. – ред.), и я искренне уважаю ее за это".
По словам Рудинского, он впервые видел нечто подобное вживую. "Все артисты пели исключительно живым звуком, исполняли песни эксклюзивно для этого проекта. Особенно запомнился фрагмент из рок-оперы "Белая Ворона" в исполнении Владимира Дантеса – это было роскошно. Также выступала группа Schmalgauzen, это мои друзья, обожаю их творчество. Музыку писал Дмитрий Саратский, собравший живой оркестр. Это было поразительно – такой репертуар, такая подача. Для меня это был необычный, но очень интересный опыт", – поделился с ТСН.ua известный актер.
Напомним, на этом же концерте впервые за длительное время Юрий Рыбчинский показался на публике с супругой Александрой.