Тарас Яремий

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Известный украинский юморист Тарас Яремий впервые рассказал, как у него диагностировали онкологию.

Комик столкнулся с онкологическим заболеванием, когда был ребенком. Об этом он откровенно рассказал в интервью Ивану Казаркину. 28-летний Тарас Яремий вспоминает, что в детстве прошел курс химиотерапии и перенес две операции. На фоне этого у юмориста была инвалидность до 2022 года.

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«Я был маленьким, я был маленьким ребенком, у меня была онкология. У меня были химиотерапия, две операции. Все перенес. У меня была инвалидность до 2022 года. Все хорошо закончилось», — говорит комик.

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К счастью, онкология не оставила после себя последствий. Правда, теперь комик с тревогой относится к своему организму и нетипичным симптомам. Более того, в 2022 году Тарас Яремий даже считал, что онкология вернулась. К счастью, диагноз не подтвердился. Сам комик регулярно проверяет свой организм.

Тарас Яремий

«Вроде последствий нет, но я постоянно проверяюсь. Был единственный нюанс, что в 2022 году я себя накрутил, что онкология вернулась. Когда я думал, что она вернулась, я очень сильно себя накрутил. Когда потом выяснилось, что это не онкология, я очень радовался», — признается комик.

Напомним, недавно режиссер Алексей Комаровский признался, что у него диагностировали рак кожи. Знаменитость перенес уже третью операцию на лице и показал, как выглядит.

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