28-летний MELOVIN шокировал заявлением о завершении карьеры и назвал причину

Украинский певец MELOVIN неожиданно объявил о завершении карьеры.

Соответствующее заявление 28-летний исполнитель сделал в своем Instagram. Артист объявил, что в следующем, 2027 году, завершает карьеру. Певец уже даже и объяснил причину своего решения. MELOVIN говорит, что у него появилось ощущение, будто он опережает себя. Также, по словам исполнителя, его жизнь меняется. Поэтому, артист хочет больше уделить внимания себе, родителям, любимому человеку и сфокусироваться на других вещах. Тем временем карьеру певец решил завершить.

"Я завершаю карьеру в 2027 году. Последнее время я часто ловлю себя на мысли, что живу быстрее себя. Музыка, сцена, люди, ожидания - все это было и остается важной частью моего пути. Это мой прайм, мой опыт, моя благодарность. Но меняется не только время. Меняюсь и я. Сейчас мне важно побыть в другом фокусе. Побыть для себя. Для своих родителей. Для любимого человека. Без шума. Без постоянного присутствия "онлайн", - делится певец.

Однако вполне вероятно, что MELOVIN не полностью завершает карьеру, а на время берет паузу. Исполнитель говорит, что ему необходимо время найти новые или вернуть утраченные смыслы. А пока же артист решил прекратить музыкальную деятельность.

"Это не о побеге и не о точке. Это о честности с собой. Я понял, что нельзя жить в том же ритме, когда внутреннее ощущение уже другое. И что пауза - иногда единственный способ вернуть смысл. А пока, последний год когда мы будем видеться! 2026 год - время встреч и шоу!" - подытожил артист.