Гламур
179
1 мин

28-летний сын Грубича показался с первым механическим протезом на руке: "Посмотрим, как это будет работать"

После механического протеза у Ярослава будет бионический с кистью.

Валерия Сулима
Константин Грубич с сыном

Константин Грубич с сыном / © instagram.com/kostya_hrubych

Сын известного телеведущего и журналиста Константина Грубича показался со своим первым механическим протезом на руке.

Летом прошлого года 28-летний Ярослав потерял правую конечность в результате тяжелого ранения на фронте. Сын журналиста сейчас проходит длительный путь реабилитации. И вот у Ярослава уже есть первый протез, а именно механический. Сейчас ветеран войны привыкает к нему и учится им пользоваться в быту. Позже Ярославу заменят протез на бионический с кистью.

"Начала! Не пугайтесь, это механический протез с крюком, после него будет бионический с кистью. Посмотрим, как это все будет работать в быту", - поделился с подписчиками Грубич-младший.

Сын Константина Грубича

Тем временем пользователи в комментариях поддержали ветерана войны. Они искренне пожелали Ярославу успехов и восхищались его невероятной силой духа!

  • Все у вас получится! Вы человек невероятной силы - сила духа и физическая сила обязательно дадут результат!

  • Пусть все получится, вы - мощь!

  • Респект вам за силу духа!

Напомним, в июле 2025 года стало известно, что сын Константина Грубича получил тяжелое ранение на фронте, в результате которого ему пришлось ампутировать руку. Недавно Ярослав высказался об инвалидности и заговорил о своих доходах.

179
