28-летний сын Грубича после ранения и потери руки на фронте сделал заявление: "Остаюсь в армии"

Сын украинского ведущего Константина Грубича — Ярослав — поделился своими планами на будущее после ампутации руки из-за ранения на фронте.

Сейчас 28-летний военный проходит длительную реабилитацию. Он признается, что его состояние значительно улучшает позитивное мышление и общение с близкими. Также Ярослав сообщил, что сейчас ожидает протезирования конечности, которую потерял в бою более двух месяцев назад. Тем не менее, военный говорит, что продолжит стоять на защите Родины. Правда, точных направлений своей будущей деятельности пока не раскрывает.

"К счастью, не было таких случаев, когда мне очень он (психолог — прим. ред.) был нужен. Стараюсь контролировать свое состояние и эмоции. Видеть лучшие стороны ситуации. К тому же друзья, собратья и родные навещают. Общение помогает, это отдельный вид психологической реабилитации. Остаюсь в армии. Буду делать то, в чем наиболее полезно. Думаю, мы что-то придумаем", — отметил сын ведущего.

Напомним, недавно Ярослав Грубич ошеломил своей физической подготовкой и видом после двух месяцев реабилитации.