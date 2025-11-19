28-летний сын Грубича рассказал о своем состоянии после потери руки и почему планирует вернуться на фронт

Константин Грубич и его сын Ярослав

Сын известного телеведущего Константина Грубича откровенно рассказал о своем состоянии после потери руки на фронте.

28-летний Ярослав Грубич в июле получил серьезное ранение на войне, в результате которого ему ампутировали конечность. Сейчас он находится на реабилитации и готовится к протезированию. Кроме того, парень учится жить по-новому и при этом вдохновлять других и собственным примером доказывать, что такое тяжелое ранение - это не приговор. Об этом Ярослав Грубич рассказал проекту "Наодинці з Гламуром" на премьере фильма "Вартові Різдва".

"Сейчас у меня интеграция, главное - не падать духом. Я постоянно работаю над собой в госпитале, где я лечусь. Вдохновляю, стараюсь вдохновлять себя и других, что такие травмы - это не приговор, нужно перебороть и идти дальше", - говорит Ярослав Анне Севастьяновой.

Ярослав Грубич

Кстати, после восстановления Грубич-младший планирует вернуться на фронт, хотя и может этого не делать. Ярослав говорит, что он хочет помочь стране во время войны и знает, как это сделать. Более того, даже сейчас сын журналиста не остается в стороне, а делает все возможное, чтобы защитить Украину от российских оккупантов.

"Я планирую дальше вернуться служить. Я могу этого не делать, но хочу этого. Я знаю, где я могу быть качественным, я даже сейчас работаю из больницы, помогаю, коммуницирую, по телефону работаю и стараюсь больше помочь. Все идет дальше, несмотря на то, что я фактически физически не могу", - отметил Ярослав.

▶️ Полное интервью можно посмотреть по этой ссылке: Де нині РОТАРУ, хто ЧОЛОВІК Лєри Мандзюк та плани ГРУБИЧА з ДАНИЛКОМ: прем’єра ВАРТОВИХ РІЗДВА

Напомним, ранее Константин Грубич рассказал, кто из звездных коллег поддержал его после тяжелого ранения сына. Особенно журналисту запомнился телефонный звонок от известной актрисы.