28-летний сын Константина Грубича откровенно признался, свободно ли его сердце: "Интересный опыт для меня"

Сын Константина Грубича

Сын известного телеведущего Константина Грубича, который недавно рассказал о своем состоянии после тяжелого ранения на фронте, откровенно признался, свободно ли его сердце.

28-летний Ярослав Грубич поделился подробностями личной жизни проекту "Наодинці з Гламуром" на премьере "Вартових Різдва". Юноша признается, что пока не состоит в отношениях. Правда, Ярослав не скрывает, что не страдает от недостатка внимания от женщин. Более того, есть такие, которые даже приходят к нему в больницу. Сам Ярослав хоть на свидания и соглашается, но вступать в отношения не торопится, ведь считает, что необходимо сначала вылечиться.

"Мое сердце свободно. Я всем отвечаю, но сейчас у меня вся энергия уходит на лечение. Возможно, позже. Да и новые отношения начинать интереснее уже с протезом. Есть такие, которые очень назойливы, хотят подъехать в больницу, с некоторыми мы виделись. Это был интересный опыт для меня, потому что раньше у меня не было такого внимания. Я думаю, что это будет позже. Все же здравый смысл должен победить, и надо вылечиться", - говорит Ярослав Анне Севастьяновой.

Ярослав Грубич

Грубич-младший обещает, что когда в его личной жизни произойдут изменения, то он об этом немного будет рассказывать. Своим примером Ярослав хочет доказывать, что такие тяжелые травмы не ставят крест на будущем, в том числе и романтическом.

"Я буду немного рассказывать, возможно, у себя в социальных сетях или в небольших интервью, как происходят мои отношения. Потому что не все понимают, как это планировать и делать будущее с девушкой с такими травмами. Потому что здесь не только ампутация, а есть много других нюансов, которые влияют на голову", - заверил Ярослав.

▶️ Полное интервью можно посмотреть по этой ссылке: Де нині РОТАРУ, хто ЧОЛОВІК Лєри Мандзюк та плани ГРУБИЧА з ДАНИЛКОМ: прем’єра ВАРТОВИХ РІЗДВА

