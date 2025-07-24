28-летний сын Константина Грубича потерял руку на фронте: боец показался с ампутацией в больнице

Константин Грубич

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Сын легендарного ведущего Константина Грубича, 28-летний Ярослав Грубич, получил ранение на фронте и потерял руку. Об этом он рассказал в соцсетях.

Ярослав Грубич опубликовал у себя в Instagram фото на больничной койке. На нем видно, что юноша потерял правую руку. Он также рассказал, что на время потерял слух, вероятно, из-за контузии.

Ярослав Грубич получил ранение

“Недавно вписал второй день рождения, выжил… Левой рукой учишься быстро, если есть желание. Но уже обещают, как сказали “новую сексуальную ручку“. А может, я плохо услышал, потому что слух потерял на время, сами понимаете. Дополнительно реанимации, уколы, наркозы… Да, друзья, пережил страшное на этой неделе, но сдаваться нельзя. Держитесь! И нас не одолеть. Благодарю родных, друзей за слова поддержки”, — написал Ярослав Грубич.

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Ведущий Константин Грубич уже прокомментировал печальное известие: “Придет время, и вы услышите об этой истории. Пока что лечение, реабилитация, новая жизнь, но с Украиной и для Украины. Наш сын Ярослав жив, хотя привыкать к новому состоянию еще долго. Если возможно. Он очень мужественный и целостный. Я удивлен и сильно горжусь. Тяжело всем, но с такими людьми мы не победимы. Вы знаете, кто виноват…".

Скриншот сообщения Константина Грубича

Напомним, информация о том, что сын Константина Грубича присоединился в ряды ВСУ, была обнародована в июне этого года. Журналист в Facebook сделал репост фотографии, где его сын Ярослав изображен в военной форме. Кадр Грубич подписал только двумя словами: "Родная кровь". По словам Грубича, решение сына не было спонтанным. Такие разговоры в их семье велись уже несколько лет.

К слову, ранее ведущий признался в проекте “Наодинці”, что они с женой очень волнуются за сына, и их единственное желание - чтобы с Ярославом было все хорошо.

Напомним, 11 лет назад в семье Константина Грубича произошло трагическое событие – в июле 2014 его 17-летнюю дочь Ольгу сбил автомобиль. Водителя, совершившего эту аварию, так и не удалось найти.

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