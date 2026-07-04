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28-летний сын Памелы Андерсон женился и сыграл роскошную свадьбу: первые фото с церемонии
В знаковый день звездная мама воплотила особую просьбу Дилана Джаггера Ли.
Сын голливудской актрисы Памелы Андерсон и музыканта Томми Ли — 28-летний Дилан Джаггер Ли — официально женился на своей возлюбленной, дизайнере интерьеров Пауле Брюсс.
Возлюбленные устроили романтическую церемонию в роскошном особняке в районе Ле-Парк во французском Сен-Тропе — именно там, где год назад они обручились. О подробностях праздника молодожены рассказали изданию Vogue — по ссылке можно просмотреть больше фото.
Свадьба состоялась в камерной атмосфере среди самых близких друзей и семьи. Поддержать жениха приехали его знаменитые родители — Памела Андерсон и Томми Ли, а также старший брат Брэндон Ли. По словам Дилана, самым эмоциональным моментом стало то, как его избранница шла к алтарю.
«Увидеть мою прекрасную жену, которая шла ко мне среди сада полевых цветов, было исполнением мечты», — поделился 28-летний сын Памелы.
Для церемонии 25-летняя Паула выбрала пышное белое платье, украшенное узорами цветов. Над образом невеста работали вместе со своей мамой и свекровью Памелой Андерсон, вдохновляясь французским кинематографом.
«Я так счастлива за Дилана. Иногда меня врасплох догоняют слезы — слезы счастья», — растрогала звезда.
Интересно, что накануне церемонии звезда рассказывала, что сын имел к ней особую просьбу. Дилан попросил маму вернуться к ее фирменному образу блондинки именно на его свадьбу, и она согласилась.
Отметим, что Дилан Джаггер Ли является младшим сыном Памелы Андерсон и Томми Ли, брак которых длился с 1995 по 1998 год. Несмотря на развод, бывшие супруги сохранили теплые отношения с детьми и вместе разделили один из самых важных моментов в жизни сына.
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