28-летний возлюбленный Леси Никитюк показал их сладкие поцелуи и ответил, как долго они в отношениях

Избранник ведущей поделился подробностями про их роман.
Возлюбленный-военный украинской телеведущей, а с недавних пор актрисы Леси Никитюк поделился их редким фото.
Снимок со знаменитостью 28-летний Дмитрий Бабчук опубликовал в Instagram-stories. Кадр был сделан в автомобиле. На снимке Леся Никитюк нежно целовала любимого, пока тот делал селфи.
Тем временем пользователи поинтересовались у Дмитрия Бабчука, как долго они с ведущей находятся в отношениях. Возлюбленный знаменитости ответил на вопросы довольно романтично, но не вдавался в конкретику. Избранник ведущей отметил, что "такое ощущение, будто всю жизнь" вместе с Лесей Никитюк.
Леся Никитюк свою личную жизнь обычно тщательно скрывает от публики. Однако в сентябре знаменитость начала интриговать, что больше не одинока. Впоследствии ведущая объявила, что находится в отношениях с младшим на девять лет военным Дмитрием Бабчуком.
Напомним, что недавно коллега Леси Никитюк раскрыл, как изменилась ведущая с появлением любимого в ее жизни. Богдан Шелудяк отметил, что отношения оказали большое влияние на нее.
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