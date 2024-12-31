28-летний возлюбленный Леси Никитюк показал ведущую в халатике и как они отдыхают на западе Украины

Парочка находится в Буковеле, где, вероятно, и встретит Новый год.

Возлюбленный-военный Леси Никитюк – Дмитрий Бабчук – впервые за длительное время поделился контентом с ведущей.

В частности, парочка находится на западе Украины, а именно в Буковеле, куда они приехали несколько дней назад. Влюбленные остановились в горах в купольном домике. Дмитрий в своем Instagram опубликовал фото, сделанное именно там. В кадре Леся Никитюк и ее избранник позировали в белых халатиках и делали селфи в зеркале. Тем временем ведущая обнимала возлюбленного со спины.

Леся Никитюк с возлюбленным в Буковеле

Парочка не только проводит время в отеле, но и наслаждается разными активностями. В частности, Леся Никитюк впервые за долгое время покаталась на лыжах. Знаменитость подметила, что впервые за три когда надела лыжный костюм, и он ей был совсем не мал.

"Когда пауза в катании на лыжах три года, а в костюм влезла", — в шутку написала ведущая.

Леся Никитюк с возлюбленным в Буковеле

Кроме того, Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук наслаждаются местной кухней. В одном из ресторанов парочка ела селедку и запеченное мясо. Как отметила ведущая, это было очень вкусно.

Леся Никитюк с возлюбленным в Буковеле

Напомним, недавно Леся Никитюк показывала, как нежилась с возлюбленным в постели. Также знаменитость засветила стальные мышцы избранника.

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