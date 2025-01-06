28-летний возлюбленный Леси Никитюк сделал предложение ведущей и показал кольцо с бриллиантом

Возлюбленный-военный Леси Никитюк – Дмитрий Бабчук – сделал ведущей предложение.

В своем фотоблоге Дмитрий опубликовал интересную сторис. На изображении виднеется кольцо с большим бриллиантом, которое военный держит в руке на фоне автомобиля. Избранник ведущей сначала не стал вдаваться в подробности, а лишь написал следующее: "Леся, смотри, что взял тебе, померишь?". На это знаменитость отреагировала эмоджи в форме обезьяны, которая закрывает глаза.

Избранник Леси Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

К слову, такую сторис Дмитрий опубликовал сразу после того, как его возлюбленная показала, что привезет ему из отпуска. Так, ведущая во время отдыха в Карпатах купила избраннику свитер с забавным принтом волка и подписала кадр таким образом: "Я взяла тебе".

Леся Никитюк с подарком для избранника / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Однако через некоторое время Леся Никитюк официально подтвердила свой новый статус невесты на своей странице в Instagram. Она показала обручальное кольцо на безымянном пальце и написала: "Здесь и не откажешь".

Леся Никитюк выходит замуж / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, парочка афишировать свои отношения стала осенью прошлого года. Сколько же на самом деле они вместе неизвестно. Однако Леся и Дмитрий не скрывают свою романтику и время от времени показываются в совместной компании. Как вот недавно возлюбленные побывали в Буковеле и насладились горами и катанием на лыжах.

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