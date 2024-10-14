28-летний возлюбленный-военный Леси Никитюк впервые показал их совместное фото

Бойфренд-военный украинской ведущей Леси Никитюк – Дмитрий Бабчук – впервые показал их совместное фото.

Знаменитость рассекретила роман с младшим на девять лет избранником еще неделю назад. Леся опубликовала их совместную фотографию и отметила, что они находятся в отношениях. Между тем Дмитрий не торопился давать комментарии или высказываться о романе.

Впрочем, в Instagram-stories 28-летний мужчина также официально подтвердил, что находится в отношениях с телеведущей. Дмитрий опубликовал их совместное фото, сделанное в лифте. На снимке Леся позирует в черном мини-платье, повернувшись к возлюбленному спиной, в это время Бабчук фотографировал их в зеркале.

Леся Никитюк с возлюбленным

Снимок с ведущей мужчина не стал подписывать. Дмитрий Бабчук оставил смайлик в виде черного сердца, а также отметил на фото Лесю Никитюк.

Отметим, в сентябре ведущая впервые начала намекать, что не одинока. Знаменитость публиковала фото с загадочным мужчиной, но лицо его скрывало. В конце концов, в Сети узнали, что Никитюк встречается с военным Дмитрием Бабчуком. Ведущая тоже не стала тянуть с интригой, официально представила своего возлюбленного и показала их совместную фотографию.

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