28-летняя известная актриса заговорила о весе после родов и откровенно рассказала о набранных килограммах

Клавдия Дрозд / © instagram.com/namedklavdiia

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Звезда сериала «Реванш» Клавдия Дрозд рассказала, сколько килограммов она набрала во время беременности и как быстро возвращается в форму после родов.

Недавно актриса впервые стала мамой. После рождения сына знаменитость начала откровенно делиться изменениями в своей жизни. В частности, она решила рассказать о весе, который набрала за девять месяцев ожидания малыша. По словам Дрозд, цифра оказалась меньше, чем могли предположить её поклонники. Более того, часть килограммов уже осталась в прошлом. Об этом артистка сообщила в Instagram.

«Проверка после дня Х. Набрала 12 килограммов, сразу ли они ушли или нет — не знаю, но восемь уже ушло», — поделилась Клавдия.

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Клавдия Дрозд

Впрочем, изменения в весе стали не единственным открытием актрисы после рождения ребенка. Она также призналась, что во время беременности у нее не было многих неприятных симптомов, о которых часто рассказывают будущие мамы. Звезда не страдала от отеков или изжоги и не меняла свой рацион.

«Во время беременности ела белок, а не углеводы. Пищевые привычки не изменились. А тест на толерантность к глюкозе прошла без проблем. Не всегда всё так страшно, как пишут в интернете. Чтобы не нервничать, делайте всё, что входит в вашу зону ответственности. И не настраивайтесь на худшее», — подчеркнула новоиспечённая мама.

Клавдия Дрозд с сыном / © instagram.com/namedklavdiia

Напомним, совсем недавно Клавдия Дрозд впервые стала мамой и показала новорожденного малыша.

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