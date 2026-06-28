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- Гламур
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28-летняя известная украинская актриса объявила о беременности и показала заметно округлившийся животик
Артистка ждет рождения первенца.
Звезда сериала «Реванш», известная украинская актриса Клавдия Дрозд объявила о беременности.
Радостной новостью 28-летняя артистка поделилась в Instagram. Знаменитость опубликовала ряд фотографий, где у нее виднеется уже большой животик. Очевидно, что Клавдия Дрозд находится на последних месяцах беременности. Для актрисы этот ребенок станет первенцем.
«Не рассказываю о планах, а ставлю перед фактом: в процессе над очень важным проектом», — подписала фотографии знаменитость.
В комментариях Клавдию Дрозд уже начали активно поздравлять с предстоящим пополнением в семье. Артистке писали, что беременность ей идет, а также отметили, что появление ребенка — это действительно важнейший проект в жизни.
Это самый важный проект в жизни!
Как ты прекрасна!
Какая ты роскошная! Здоровья тебе и малышу!
Отметим, Клавдия Дрозд не из тех, кто охотно раскрывает подробности личной жизни. Беременность она долго скрывала. Также актриса не показывает своего возлюбленного. Раньше она лишь рассказывала, что он не публичный и не интересуется шоу-бизнесом.
Напомним, недавно голливудская актриса Энн Хэтэуэй рассекретила беременность. Артистка ждет рождения третьего ребенка.