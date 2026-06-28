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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1288
Время на прочтение
1 мин

28-летняя известная украинская актриса объявила о беременности и показала заметно округлившийся животик

Артистка ждет рождения первенца.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Клавдия Дрозд

Клавдия Дрозд / © instagram.com/namedklavdiia

Звезда сериала «Реванш», известная украинская актриса Клавдия Дрозд объявила о беременности.

Радостной новостью 28-летняя артистка поделилась в Instagram. Знаменитость опубликовала ряд фотографий, где у нее виднеется уже большой животик. Очевидно, что Клавдия Дрозд находится на последних месяцах беременности. Для актрисы этот ребенок станет первенцем.

«Не рассказываю о планах, а ставлю перед фактом: в процессе над очень важным проектом», — подписала фотографии знаменитость.

Клавдия Дрозд / © instagram.com/namedklavdiia

Клавдия Дрозд / © instagram.com/namedklavdiia

В комментариях Клавдию Дрозд уже начали активно поздравлять с предстоящим пополнением в семье. Артистке писали, что беременность ей идет, а также отметили, что появление ребенка — это действительно важнейший проект в жизни.

  • Это самый важный проект в жизни!

  • Как ты прекрасна!

  • Какая ты роскошная! Здоровья тебе и малышу!

Клавдия Дрозд / © instagram.com/namedklavdiia

Клавдия Дрозд / © instagram.com/namedklavdiia

Отметим, Клавдия Дрозд не из тех, кто охотно раскрывает подробности личной жизни. Беременность она долго скрывала. Также актриса не показывает своего возлюбленного. Раньше она лишь рассказывала, что он не публичный и не интересуется шоу-бизнесом.

Напомним, недавно голливудская актриса Энн Хэтэуэй рассекретила беременность. Артистка ждет рождения третьего ребенка.

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Дата публикации
Количество просмотров
1288
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