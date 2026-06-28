28-летняя известная украинская актриса объявила о беременности и показала заметно округлившийся животик

Клавдия Дрозд / © instagram.com/namedklavdiia

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Звезда сериала «Реванш», известная украинская актриса Клавдия Дрозд объявила о беременности.

Радостной новостью 28-летняя артистка поделилась в Instagram. Знаменитость опубликовала ряд фотографий, где у нее виднеется уже большой животик. Очевидно, что Клавдия Дрозд находится на последних месяцах беременности. Для актрисы этот ребенок станет первенцем.

«Не рассказываю о планах, а ставлю перед фактом: в процессе над очень важным проектом», — подписала фотографии знаменитость.

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Клавдия Дрозд / © instagram.com/namedklavdiia

В комментариях Клавдию Дрозд уже начали активно поздравлять с предстоящим пополнением в семье. Артистке писали, что беременность ей идет, а также отметили, что появление ребенка — это действительно важнейший проект в жизни.

Это самый важный проект в жизни!

Как ты прекрасна!

Какая ты роскошная! Здоровья тебе и малышу!

Клавдия Дрозд / © instagram.com/namedklavdiia

Отметим, Клавдия Дрозд не из тех, кто охотно раскрывает подробности личной жизни. Беременность она долго скрывала. Также актриса не показывает своего возлюбленного. Раньше она лишь рассказывала, что он не публичный и не интересуется шоу-бизнесом.

Напомним, недавно голливудская актриса Энн Хэтэуэй рассекретила беременность. Артистка ждет рождения третьего ребенка.

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