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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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676
Время на прочтение
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28-летняя известная украинская актриса впервые стала мамой и показала новорожденного малыша

У артистки родился сын.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Клавдия Дрозд

Клавдия Дрозд / © instagram.com/namedklavdiia

Известная украинская актриса Клавдия Дрозд, котоая снималась в сериале «Реванш», впервые стала мамой.

Радостную новость 28-летняя знаменитость объявила в Instagram. Только 28 июня артистка рассекретила, что беременна, 29 июня призналась, что ждет рождения сына, а это же оказалось, что первенец уже появился на свет.

Клавдия Дрозд опубликовала кадры в Instagram, на которых она сначала изображена с немалым животиком, а затем подпрыгивает и уже держит на руках малыша. Сын актрисы появился на свет на 40-й неделе беременности. Когда именно артистка родила — неизвестно. Однако, вероятно, актриса уже некоторое время наслаждается материнством.

«Вот бы и в жизни так же быстро. 40 недель и 2 дня, и каких-нибудь 4 часа и мы встретились», — пошутила знаменитость.

Клавдия Дрозд с сыном / © instagram.com/namedklavdiia

Клавдия Дрозд с сыном / © instagram.com/namedklavdiia

Имени сына Клавдия Дрозд не стала раскрывать. Вместо этого артистка показала первые фото с малышом и даже не скрывала его лица.

Также актрису уже активно поздравляют с пополнением в семье. Приятные слова ей написали коллеги Анна Сагайдачная, Анна Кошмал, Андрей Фединчик, Анна Саливанчук и многие другие.

Напомним, недавно в семье актера Андрея Клименкова произошло пополнение. Артист во второй раз стал отцом и показал новорожденного сына.

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Дата публикации
Количество просмотров
676
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