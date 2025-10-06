ТСН в социальных сетях

Гламур
2374
1 мин

28-летняя известная украинская актриса выходит замуж во второй раз

Артистка объявила о помолвке с возлюбленным.

Ангелина Самчик и Евгений Лесничий

Известная украинская актриса Ангелина Самчик объявила, что выходит замуж во второй раз.

Радостной новостью знаменитость поделилась в Instagram-stories. Артистка опубликовала фото, где она на фоне, вероятно, моря демонстрирует обручальное кольцо с бриллиантом на безымянном пальце. 28-летняя Ангелина Самчик отметила, что возлюбленный сделал ей предложение, и теперь они официально помолвлены.

"Фактически, это мое первое предложение", - поделилась артистка.

Ангелина Самчик и Евгений Лесничий помолвлены

Женихом Ангелины Самчик стал актер Евгений Лесничий. Свои отношения они особо не афишируют и впервые публично признались в романе летом 2023 года.

До этого Ангелина Самчик состояла в браке с актером Максимом Самчиком, с которым прожила вместе с 2020-го по 2022-й год. Артист говорит, что причиной развода стало то, что они с женой не сошлись характерами и что, мол, любовь уже прошла.

Напомним, недавно 16-летняя дочь английского боксера Тайсона Фьюри объявила, что выходит замуж. Бойфренд сделал Венесуэле предложение прямо в ее день рождения.

2374
