28-летняя Саша Бо со слезами призналась, с чем попрощалась после появления третьего ребенка

Украинская блогерша-миллионница Саша Бо откровенно рассказала о сложностях многодетного материнства.

В своем фотоблоге Саша рассказала, что во время периода грудного вскармливания ее третьего ребенка она столкнулась с проблемой нехватки времени на работу. В частности, из-за этого она была вынуждена разорвать некоторые рабочие договоренности.

"Когда еще раз вспомнила, что не всесильная супермама. Сегодня я расторгла рекламный договор, потому что уже стыдно переносить рекламу изо дня в день. Я ничего не успеваю. Для меня выйти из дома – это событие. И да. У меня нет помощников. Как бы это удивительно не звучало", – призналась Саша.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

По ее словам, двухмесячная Вера очень спокойная и мало капризничает, впрочем, усталость у блогерши все равно есть. Так, она ни в чем не обвиняет малыша, однако Саша признается, что до сих пор не может смириться с некоторыми ограничениями.

"Я всем сердцем люблю эту маленькую крошку. Она очень вежливая девочка, просто я уже истощена. За все время она беспрестанно плакала, может, три раза. С ней вообще не трудно. Трудно – все равно не спать. Трудно – когда болит спина и руки. Трудно – не жить свободно, как раньше. Трудно – сидеть постоянно дома. Трудно – не работать. Трудно – не снимать так часто, как раньше, а я это очень люблю", – поделилась Бо.

Дочь Саши Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Знаменитость отметила, что не исключает идею с поиском няни, а просто откладывает это, поскольку пока вскармливает грудью. Сейчас с обязанностями ей помогает мама.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

"Сейчас я здраво понимаю, что находясь полностью на ГВ мне няня не поможет. Верочка очень часто прикладывается, и я ей в этом не отказываю. Она хочет быть на ручках, моих ручках. Поэтому я сказала себе, что поиском няни займусь, когда Веруни будет 6 месяцев. Ну а пока написала маме. Сказала, что не выдерживаю и нуждаюсь в ее помощи", – добавила знаменитость.

Напомним, ранее 28-летняя Саша Бо уже делилась, что изменилось с появлением третьего ребенка, дочери Веры.

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