28-летняя Зендея заинтриговала помолвкой со звездой фильма "Человек-паук" Томом Холландом

Американская актриса и певица Зендея заинтриговала помолвкой с бойфрендом, звездой фильма "Человек-паук" Томом Холландом.

Знаменитость спровоцировала соответствующие слухи на торжественной церемонии вручения кинопремий "Золотой глобус-2025". Зендея боролась за статуэтку в номинации "Лучшая актриса в комедии или мюзикле". Победа в соответствующей категории досталась Деми Мур, тем не менее, артистка тоже стала звездой вечера.

Зендея / Фото: Associated Press

Знаменитость появилась на торжественной церемонии в изысканном платье, дополнив образ украшениями. Однако поклонники обратили внимание на кольцо с немалым драгоценным камнем на безымянном пальце Зендеи. Фанаты актрисы сразу допустили, что она обручилась с возлюбленным Томом Холландом.

Зендея / Фото: Associated Press

Действительно ли это так – пока что неизвестно, ведь пара ни опровергает слухи, ни подтверждает их. Тем не менее, влюблены не из тех, кто публично делится подробностями личной жизни. Вполне возможно, что они и в самом деле обручились, но не спешат рассказывать радостную новость.

Отметим, Зендея и Том Холланд познакомились на съемках фильма "Человек-паук: Возвращение домой" в 2017 году и тогда же начали встречаться. Официально свои отношения пара подтвердила только в ноябре 2021 года.

Напомним, в США отгремела торжественная церемония кинопремии "Золотой глобус-2025". Редакция сайта ТСН.ua уже написала полный список победителей.

Читайте также: