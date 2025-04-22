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28-летняя жена Джастина Бибера с округлым животом сообщила о своей серьезной болезни
Хейли Бибер назвала неутешительный диагноз.
Жена канадского певца Джастина Бибера – модель Хейли Бибер – показала свой выпирающий живот и сообщила о серьезной болезни.
Избранница исполнительница заставила поклонников не на шутку волноваться за нее. В частности, в Instagram-stories 28-летняя Хейли пожаловалась на проблемы со здоровьем. Она опубликовала фото, на котором лежала на диване с задранной майкой. Наряд обнажил живот модели, который имел довольно округлую форму.
Жена Бибера объяснила, что это все из-за серьезной болезни. Хейли призналась, что страдает от кисты яичников. Более того, в модели их диагностировали две.
"Если вы имеете дело с кистами яичников, я с вами", – подписала фото жена Джастина Бибера.
Отметим, впервые Хейли Бибер рассказала о диагностированной у нее кисте яичников еще в ноябре 2022 года. Модель признавалась, что из-за этого чувствовала себя плохо. Из-за кисты, которая была размером с яблоко, знаменитость страдала от тошноты, вздутия и спазмов.
Напомним, недавно украинская певица Ирина Билык перенесла серьезное заболевание. Кум артистки на днях раскрыл правду о ее недуге.