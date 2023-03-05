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28-летняя жена Виктора Павлика в топе посветила прессом и очаровала женственной фотосессией

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
1073
Время на прочтение
1 мин
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28-летняя жена Виктора Павлика в топе посветила прессом и очаровала женственной фотосессией

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова поделилась новыми нежными кадрами.

Жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась с поклонниками снимками из новой фотосессии.

На странице в Instagram Екатерина разместила серию черно-белых снимков, на которых позирует сама. На фото Катерина изображена в белом топе и джинсах с высокой талией. Наряд блогерши хорошо подчеркнул ее фигуру и красивый пресс.

Екатерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate
Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate
Екатерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate
Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

В свою очередь, подписчики страницы Репяховой завалили ее комплиментами: "Одна из лучших фотосессий, где вы одна! Этот образ и чб подчеркивает вашу харизму, утонченность, женственность, сексуальность, мудрость", "вам такие фотосессии очень идут! Побольше таких фото", "100% твоя лучшая фотосессия".

Екатерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate
Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate
Екатерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate
Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, не так давно Екатерина Репяхова отреагировала на упреки хейтеров в том, что она не занимается воспитанием годовалого сына. Мол, большую часть времени с мальчиком проводит его бабушка. Блогерша посоветовала злым языкам следить за своей жизнью, а не за нее.

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Дата публикации
Просмотры
1073
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