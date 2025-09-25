29-летний известный украинский актер мобилизовался в ряды ВСУ

Евгений Ламах

Известный украинский актер Евгений Ламах присоединился к рядам Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает "Суспільне Культура". 29-летний артист говорит, пришло его время становиться на защиту страны. В частности, в будущем он планирует жить именно в Украине и хочет, чтобы именно здесь выросли его дети. Однако для начала необходимо защитить страну от российских захватчиков.

Сейчас Евгений Ламах проходит базовую военную подготовку, которая продлится еще в течение двух месяцев. Актер пока не знает, в какое подразделение попадет и сможет ли совмещать службу с работой.

"Наступает время, когда появляется больше мыслей об этом всем. Ты понимаешь, что это твоя страна: ты в ней родился, вырос. Здесь все твои. И хочется жить в этой стране в дальнейшем. Хочется, чтобы в этой стране жили мои дети. Но для этого нужна прежде всего безопасность", - говорит артист.

Евгений Ламах

Также Евгений Ламах поделился, что родные с пониманием отнестись к его решению, правда, мама расстроилась, ведь волнуется за сына. Тем не менее, она поддержала его.

"Мама немного расстроилась, плакала. Но такая ситуация. Это война, к сожалению", - поделился актер.

Отметим, Евгений Ламах снимался в таких картинах, как "Круты 1918", "Черкассы", "Иловайск 2014. Батальон "Донбасс", "Мирный-21". Также он является номинантом таких кинопремий, как "Золота дзиґа" и "Кіноколо".

Напомним, недавно сын певца Василия Зинкевича рассказал, как вступил в ряды ВСУ. Также он признался, почему скрывал это от отца.