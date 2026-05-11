ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
125
Время на прочтение
1 мин

29-летний сын Богдана Бенюка вступил в ряды ВСУ

До недавнего времени парень имел отсрочку как студент.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Комментарии
Богдан Бенюк

Богдан Бенюк / © instagram.com/beniukofficial

Сын украинского актера Богдана Бенюка мобилизовался.

Об этом стало известно из уст другого актера Сергея Калантая. В интервью Алине Доротюк звезда признался, что узнал об этом от самого коллеги. По его словам, с недавних пор 29-летний Богдан-Гордей является военнослужащим. Однако больше подробностей он не стал раскрывать.

Известно, что ранее парень учился на аспирантуре и защитил квалификационную работу. До мобилизации Богдан-Гордей занимался творчеством. В частности, был актером по дубляжу и намеревался заниматься продюсированием. В момент получения сыном высшего образования во время войны актер Богдан Бенюк столкнулся с острой критикой в Сети. Однако сейчас Сергей говорит, что гордится таким патриотическим воспитанием в семье коллеги.

Богдан Бенюк / © instagram.com/beniukofficial

Богдан Бенюк / © instagram.com/beniukofficial

«Я сижу в гримерке с Богданом Михайловичем Бенюком и недавно узнал, что его младший сын пошел служить. Он, который защитил докторскую диссертацию. Его два зятя и сын служат. Это поступок! Мы можем говорить не только об актере Бенюке, но и гражданине. Хочу снять шляпу и сказать, что он воспитал правильных людей. Вот этим надо заняться государству в первую очередь», — рассказал Калантай.

Напомним, недавно шоумен Евгений Кошевой рассказал о кардинальных изменениях в жизни его дочери. Так, 18-летняя Варвара уехала из Украины во время войны за границу, а ее отец рассекретил, чем она там занимается.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
125
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie