29-летний сын Богдана Бенюка вступил в ряды ВСУ

Богдан Бенюк / © instagram.com/beniukofficial

Сын украинского актера Богдана Бенюка мобилизовался.

Об этом стало известно из уст другого актера Сергея Калантая. В интервью Алине Доротюк звезда признался, что узнал об этом от самого коллеги. По его словам, с недавних пор 29-летний Богдан-Гордей является военнослужащим. Однако больше подробностей он не стал раскрывать.

Известно, что ранее парень учился на аспирантуре и защитил квалификационную работу. До мобилизации Богдан-Гордей занимался творчеством. В частности, был актером по дубляжу и намеревался заниматься продюсированием. В момент получения сыном высшего образования во время войны актер Богдан Бенюк столкнулся с острой критикой в Сети. Однако сейчас Сергей говорит, что гордится таким патриотическим воспитанием в семье коллеги.

«Я сижу в гримерке с Богданом Михайловичем Бенюком и недавно узнал, что его младший сын пошел служить. Он, который защитил докторскую диссертацию. Его два зятя и сын служат. Это поступок! Мы можем говорить не только об актере Бенюке, но и гражданине. Хочу снять шляпу и сказать, что он воспитал правильных людей. Вот этим надо заняться государству в первую очередь», — рассказал Калантай.

