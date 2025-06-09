29-летний жених Леси Никитюк откровенно рассказал о своей службе: "Было разочарование"

Леся Никитюк с женихом / © instagram.com/lesia_nikituk

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Сегодня, 9 июня, жених ведущей Леси Никитюк празднует 29-летие.

Военный Дмитрий Бабчук в особую дату поделился эмоциями от пройденного пути. Мужчина признается, что почти треть жизни находится в составе войска. Возлюбленный звезды признается, что порой было нелегко, однако он гордится своими достижениями и тем, что для кого-то служит примером.

"Сегодня мне исполнилось 29 лет, девять из которых посвящены военному делу. За эти годы я видел и переживал много всего. Иногда я восхищался и гордился тем, какую же мы делаем колоссальную работу, другая сторона - это было полное разочарование и непонимание, почему именно так, ведь можно же было иначе и лучше. Служба и война многому меня научила, а главное - это сделала меня тем, кем я есть. Давая оценку своей жизни, я могу с уверенностью сказать, что я горжусь собой", - признался Бабчук.

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Дмитрий Бабчук

Жених Никитюк в свой день рождения также поблагодарил всех близких людей. В частности, обратился к побратимам с пожеланием "выжить" и одновременно почтил память тех, кто пал в бою.

"Отдельно хочу выразить благодарность своим друзьям, основу из которых составляют военные. Ценю вашу поддержку, помощь и то, что делитесь опытом, хоть мы и служим в разных сферах, мы одно целое. Хочу, чтобы каждый из нас дожил до конца этой катки. Мы одно милитари общество, которое несет в массы правильные ценности для молодого поколения, мы наставники, которых не было у нас, когда каждый из нас принимал решение присоединиться к армии. Я благодарен судьбе за то, что знаком с каждым из Вас. Также спасибо тем побратимам, которые отдали самое ценное - жизнь. Вы навечно в наших воспоминаниях", - добавил военный.

Напомним, недавно Леся Никитюк также поздравляла Дмитрия с его особенным днем и призналась, за что полюбила его.