29-летняя девушка Аль Пачино поделилась первым фото их сына

Избранница голливудского актера Аль Пачино, 29-летняя Нур Альфалла, поделилась первой фотографией с их сыном Романом.

Молодая мамочка опубликовала первое фото с мальчиком на своей странице в Instagram. Правда, лицо сына Нур все же пока решила не показывать на широкий круг и сфотографировала только его маленькую ручку.

"Все мое сердце и величайшее благословение в моей жизни. Роман", — подписала фотографию избранница актера.

Сын Аль Пачино / Фото: instagram.com/nooralfallah

Напомним, что о рождении сына у 83-летнего Аль Пачино и его девушки стало известно в июне этого года. Эту информацию официально подтвердил представитель пары.

Для звезды "Крестного отца" Роман стал четвёртым ребенком, а вот Нур стала мамой впервые. Для звезды появление сына стало настоящим чудом, ведь в течение многих лет Пачино думал, что больше не сможет иметь детей.

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