29-летняя Екатерина Тышкевич рассказала, как проходит ее лечение от тяжелой болезни

В настоящее время артистка консультируется со специалистами Техасского центра головной боли.

Украинская актриса Екатерина Тышкевич призналась, как проходит ее лечение от редкой и тяжелой болезни.

В своем Instagram 29-летняя артистка поделилась, что начала консультироваться со специалистами Техасского центра головной боли, которые заметили у нее проблемы с межпозвонковыми дисками. Они посоветовали Тышкевич носить на шее специальный бандаж, а также выполнять определенные упражнения и придерживаться рекомендаций.

"Я сейчас сотрудничаю онлайн с Техасским центром головной боли. Носить бандаж рекомендовал Техасский центр головной боли. Исходя из вывода моей МРТ шеи, они видят там проблему в диске. Поэтому я сейчас выполняю специальные упражнения и придерживаюсь некоторых рекомендаций", — поделилась актриса.

Екатерина Тышкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Отметим, о серьезной болезни Екатерины Тышкевич стало известно в 2022 году. Актриса тогда делилась, что страдает от постоянной головной боли. Также знаменитость рассказывала, что украинские врачи не могут определить причину, из-за которой он начался. Екатерине приходится принимать токсические лекарства, чтобы унять боль.

Напомним, недавно Екатерина Тышкевич снялась в романтическом фотосете вместе с мужем, актером Валентином Томусяком. Также супруги рассказали о важной дате в их семейной жизни.

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