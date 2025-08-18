29-летняя Jerry Heil показала себя в детстве и ошеломила, как изменилась

Jerry Heil / © Пресс-служба Jerry Heil

Украинская певица Jerry Heil, настоящее имя которой Яна Шимаева, порадовала поклонников своим архивным фото.

Исполнительница показала, как выглядела в детстве. На снимке будущая артистка пела, вероятно, на школьной линейке. Яна была изображена в белой блузке, черных штанах и с большим бантом на голове.

Jerry Heil говорит, что увлекаться музыкой начала еще с детства. В частности, в три года пошла в музыкальную школу, затем в 4-5 написала первую детскую песню, а в 12 умела импровизировать на фортепиано. Яна с детства понимала, что ее жизнь будет связана с музыкой. Поэтому, делала соответствующие шаги: училась на хорово-дирижерском отделении в Глиэра, затем на композиторском в консерватории.

Jerry Heil в детстве / © instagram.com/thejerryheil

Правда, Jerry Heil в свое время завернуло к блогерству, но петь она не прекращала. Сейчас исполнительнице 29 лет, она уже около 27 лет с микрофоном. Артистка уверенно развивается и мечтает писать музыку для кино.

"Проведя сложнейшие расчеты, можно обнаружить, что я пою уже 27 лет. Мечту писать для кино я не бросила ни на день! Жизнь развернула передо мной множество вариантов, и я сказала: "Дайте все!", поэтому после долгого цикла написания поп-песен, сейчас вы можете наблюдать постепенное изменение моего звучания", - добавила артистка.

Jerry Heil / © instagram.com/thejerryheil

Напомним, Jerry Heil представила новую версию клипа на дуэтную песню с рэпером YARMAK - "З якого ти поверху неба". Предыдущее видео пришлось удалять из-за громкого скандала, который разгорелся вокруг актера Константина Темляка, сыгравшего там главную роль.