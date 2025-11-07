29-летняя Лозовицкая из "Холостяка-12" стала студенткой и раскрыла, где и на кого учится

Екатерина Лозовицкая / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Победительница проекта "Холостяк-12", модель и блогерша Екатерина Лозовицкая, которая недавно показала себя в весе 70 кг, призналась, что стала студенткой.

Знаменитость поступила в университет. Об этом блогерша рассказала на проекте "33 запитання". Сейчас 29-летняя Екатерина Лозовицкая учится на первом курсе. Девушка поступила в частный вуз, а именно Зигмунд Фрейд Университет Украина. Там блогерша получает образование в сфере психологии. О моделинге Екатерина тоже не забывает, а занимается этим параллельно.

"Я сейчас студентка первого курса университета по психологии. Я начала свой путь на будущее. В любом случае я буду учиться и моделингом заниматься параллельно", - поделилась блогерша.

Екатерина Лозовицкая / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Лозовицкая надеется, что после окончания университета начнет свою практику в сфере психологии. Правда, с направлением деятельности блогерша пока не определилась.

"Через пять лет я закончу университет и начну свою практику. Какая это будет психология - это надо понять в течение этого пути. Сейчас я не могу сказать, ведь только начала. Будем смотреть: к чему я почувствую этот зов, туда и пойду", - добавила блогерша.

