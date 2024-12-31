29-летняя спортсменка Ирина Геращенко объявила о беременности и показала свой округлый животик

Украинский легкоатлет и олимпийский призер Ирина Геращенко объявила о беременности.

Радостную новость спортсменка сообщила в своем Instagram. В частности, олимпийская призерша подвела итоги года и отметила, что он оказался достаточно насыщенным. Впрочем, еще больше Геращенко ждет 2025-й, ведь она родит малыша.

Отцом ребенка стал муж Геращенко – легкоатлет Сергей Спильняк, за которого она вышла замуж в августе 2019-го после четырех лет отношений. В частности, в фотоблоге спортсменка уже опубликовала фото, где у нее виднеется большой округлый животик, а также показала снимок УЗИ.

Ирина Геращенко и Сергей Спильняк / Фото: instagram.com/gerashchenkoi

"2024 год — спасибо за воплощение всех наших целей, желаний и планов. Мы верили в тебя, а ты поверил в нас. Мы работали, а ты помогал! Мы тебе безгранично благодарны! 2025 – ждем тебя всем сердцем и готовы к новым, самым прекрасным эмоциям и впечатлениям", — отметила спортсменка.

Ирина Геращенко и Сергей Спильняк / Фото: instagram.com/gerashchenkoi

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала, у кого из знаменитостей в 2024 родились дети. Например, ведущая Лилия Ребрик стала многодетной мамой, а у певца Виталия Козловского появился первенец.

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