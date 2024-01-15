29-летняя тяжелобольная актриса Екатерина Тышкевич призналась, планирует ли с мужем родить первенца

Украинская актриса Екатерина Тышкевич ответила, как относится к мнению, что беременность поможет побороть ей постоянные сильные головные боли.

Большинство поклонниц актрисы постоянно отмечают, что ей следует забеременеть, чтобы побороть недуг. По их мнению, этому поспособствует гормональная перенастройка организма. Екатерина прокомментировала такие советы пользователей. В частности, она призналась, что тоже этим интересовалась. Впрочем, они вместе с мужем пока идею с вынашиванием первенца не рассматривают, ведь актриса постоянно употребляет сильные препараты, поддерживающие ее состояние.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

"Мы очень давно уже хотим ребенка. Но из-за моего постоянного употребления препаратов мы этого не делаем. И некоторые специалисты считают, что это действительно шанс на выздоровление. Но в процентах – это 20%, что сработает, а 80% – усугубит ситуацию. Мы не откидываем еще и послеродовую депрессию. Это рискованно", – рассказала Тышкевич в интервью Алине Доротюк.

Актриса рассказала об еще одном методе, который может помочь избавиться от заболевания – электрошоковой терапии. Однако она объяснила, что это может привести к еще худшим последствиям. И добавила, что в случае с беременностью она не сможет принимать те лекарства, которые раньше облегчали ее жизнь.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/mrsketrin

"На самом деле у меня два выхода: или электрошоковая терапия, из-за которой можно получиться умственно отсталой или вообще не разговаривать. Я оставляю это на крайний вариант. Или попытаться забеременеть. А если нет? А мне уже нельзя будет принимать то, чем я хоть немножко приглушаю (сильные головные боли – прим. ред.). А я так не смогу", - поделилась Екатерина.

Напомним, недавно Екатерина Тышкевич честно ответила, будет ли подавать в суд на больницу, из-за которой у нее появился сепсис.

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