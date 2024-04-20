29-летняя жена Виктора Павлика призналась, как ее пластические операции едва не привели к разводу

Екатерина также рассекретила, что ее не устраивает во внешности.

Жена певца Виктора Павлика, бизнесвумен и блогер Екатерина Репьяхова рассказала о реакции мужа на ее частые желания изменить что-то во внешности.

По словам блогерши, ее 58-летний возлюбленный был всегда против пластических операций и даже грозил разводом. Впрочем, Екатерина уверяет, что в первую очередь прислушивается к себе, а Виктора Павлика уже ставит перед фактом и впоследствии он мирится с этим.

"Когда-то он мне говорил, если сделаешь то или то, то я разведусь… Ну не разводится, ясное дело. Он думал, что это будет работать, но не работает. Трудно, привыкает. Я его долго готовлю морально. Я не советуюсь, я ставлю перед фактом и все", – поделилась жена звезды в "ЖВЛ".

Несмотря на негативную настроенность певца к переменам своей жены, Екатерина не планирует останавливаться и уже размышляет над следующими пластическими операциями:

"Я бы еще сделала грудь, но это уже после второй беременности. В приоритете другое", – добавила Репьяхова.

Виктор Павлик с женой / Фото: instagram.com/repyahovakate

Отметим, в прошлом году блогерша уже делала ринопластику, а также липофиллинг подбородка – процедуру, во время которой зону лица скорректировали с помощью жировой ткани с живота.

Напомним, недавно 29-летняя супруга Виктора Павлика Екатерина рассказывала о пополнении в семье и назвала причину, почему ее возлюбленный не хочет больше детей.

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