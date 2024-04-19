29-летняя жена Виктора Павлика призналась, как возлюбленный реагирует на ее желание родить второго ребенка

Жена певца Виктора Павлика, бизнесвумен и блогерша Екатерина Репьяхова честно ответила, как ее 58-летний муж относится к пополнению в семье.

По словам Екатерины, хоть она и не прочь родить второго ребенка, но ее избранник не в восторге от такой идеи. Певец объясняет такую позицию своим возрастом. Впрочем, блогерша при всем решительно настроена на вторую дочь.

"Виктор Франкович говорит, что он старый и не выдержит. А я, конечно, хочу еще детей. Хочу еще очень дочь. Главное, что я хочу, а все остальное уже…", - поделилась жена Павлика в комментарии программе "Ранок у великому місті".

Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Отметим, супруги уже воспитывают двухлетнего сына Михаила. Сейчас мальчик проходит длительное лечение со специалистами, которые улучшают речевой аппарат, ведь он является ребенком. Впрочем, как объясняет звездная мама, успехи через год занятий уже есть. Так, Миша ежедневно посещает занятия по нейрокоррекции и логопеда-дефектолога.

Напомним, недавно Екатерину Репьяхову раскритиковали подписчики за ее образ на светском мероприятии. Блогерша мастерски ответила на упреки.

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