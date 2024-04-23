29-летняя жена Виктора Павлика рассказала об отношениях со свекровью и показала фото с ней

Екатерина показала маму Виктора Павлика.
Жена певца Виктора Павлика, бизнесвумен и блогер Екатерина Репьяхова рассказала об отношениях со свекровью Александрой Григорьевной.
В своем фотоблоге жена Павлика решила ответить на интересные вопросы подписчиков. В частности, одним из таких оказался вопрос о ее отношениях с семьей Виктора. По словам Екатерины, она отлично относится к его родным. И добавила, что уже скоро с мужем поедет навестить Александру Григорьевну в Теребовлю, что в Тернопольской области.
Кроме того, блогерша показала фотографию, на которой Виктор Павлик позирует с мамой. На изображении счастливая семья предстает в саду возле дома родного человека певца.
"А как же! В понедельник будем в Теребовле", - написала Репьяхова.
Впрочем, раньше Екатерина рассказывала, что с некоторыми родственниками мужа она все же испытывает определенные недоразумения. В частности, дочь Павлика Кристина не видится с его женой Екатериной. Хоть, по словам бизнесвумен, они и в дружеских отношениях, но никогда не пересекаются. Причин блогерша называть не стала.
Напомним, что недавно 40-летний сын Виктора Павлика от предыдущих отношений рассекретил, где проживает и чем занимается. Также Александр после юбилея публично обратился к родителям.
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