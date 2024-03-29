29-летняя жена Виктора Павлика впервые призналась, почему ей делали операцию

Жена певца Виктора Павлика, бизнесвумен и блогерша Екатерина Репьяхова впервые призналась, что именно ей делали во время операции.

Так, блогерша через несколько часов после операции вышла на связь с подписчиками и поделилась подробностями в фотоблоге. По словам Екатерины, она перенесла пластику и лечение эрозии шейки матки. Операция длилась два часа. К тому же бизнесвумен отметила важность своевременного обследования женского здоровья.

Екатерина Репьяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репьяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Операция длилась почти два часа, мама уже волновалась. У меня была пластика, а также лечение эрозии шейки матки. На каждые 15 тыс. эрозий одна перерастает в рак. Поэтому девушки, заботьтесь о себе и живите свою лучшую жизнь", – обратилась к подписницам Екатерина.

Также супруга Павлика призналась, что эта операция по сравнению с ринопластикой, которую она делала год назад, прошла легче. Как сообщила блогерша, на этот раз ей было легче выйти из наркоза и сейчас ее беспокоит лишь легкое головокружение.

Екатерина Репьяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Я уже почти отошла от наркоза. Гораздо легче, чем после ринопластики. Хотя голова еще кружится, но главное – есть кофе", – с юмором прокомментировала Екатерина.

Напомним, недавно Екатерина Репьяхова делилась первыми кадрами из больницы и показывала свою палату в частной клинике Киева.

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