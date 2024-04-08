29-летнюю жену Виктора Павлика раскритиковали в Сети за наряд: блогерша ответила

Жена певца Виктора Павлика, бизнесвумен и блогер Екатерина Репьяхова ответила хейтерам, которые упрекнули ее за неудачно подобранный образ.

Так, 29-летняя Екатерина с мужем собиралась на концерт певицы Оксаны Билозир, чтобы поздравить ее с днем рождения. Для такого мероприятия блогерша решила одеть платье в нежных пастельных оттенках. Согласно этому Репьяхова подобрала пиджак, сумку и обула кеды. Финальным луком она поделилась в своем фотоблоге.

Екатерина Репьяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репьяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Впрочем, подписчики в комментариях написали, что такой выбор блогерши образа для них показался странным. И упрекнули ее, что, мол, кеды совсем не подходят ее платья и "женщина известного мужчины" должна обращаться к стилисту. Жена Павлика решила не молчать и отметила, что такой хейт ни при чем, ведь ей нравится и это главное. К тому же, кроме негативных комментариев, Екатерина опубликовала сообщения от фанатов, в которых они подчеркивают нежность чувств супругов. И добавила, что "каждый видит свое" и еще раз похвасталась своим луком.

Екатерина Репьяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репьяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репьяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, недавно Екатерина Репьяхова перенесла операцию и рассекретила ее причину.

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