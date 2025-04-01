3-летний сын Анатолия Анатолича ударился головой и больно травмировался: "Синяк на полноса"

Анатолий Анатолич с сыном / © instagram.com/yulattt

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Сын украинского ведущего и интервьюера Анатолия Анатолича ударился головой и травмировался.

Жена шоумена — пиарщица Юла — в Instagram-stories рассказала, как это произошло. Она поделилась, что 3-летний Нил катался на самокате. Впрочем, во время развлечений мальчик отвлекся, заехал в барную стойку и ударился головой, в частности носом, где у него теперь немалый синяк.

“Нил ехал на самокате, отвлекся и врезался носом в барную стойку. Все хорошо, обошлось. Синяк только на полноса”, — поделилась Юла.

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Сын Анатолия Анатолича травмировался / © instagram.com/anatoliyanatolich

Правда, впоследствии у Нила на носу появился отек. Избранница Анатолия Анатолича начала не на шутку переживать, чтобы не было перелома. Подписчики успокоили Юлу. Пользователи заверили, если бы был перелом, то отеки были бы под глазами, также нос выглядел бы визуально смещенным, а Нил чувствовал бы боль.

“Прочитала все ваши советы. Вроде бы не сломал, потому что писали, что был бы отек под глазами, визуально смещен и чувствовал бы боль. Не знаю…”, — поделилась своими переживаниями жена шоумена.

Сын Анатолия Анатолича / © instagram.com/anatoliyanatolich

Напомним, недавно танцор Евгений Кот жаловался, что его дочь серьезно заболела. Также хореограф назвал диагноз маленькой Лели.