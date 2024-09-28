3-летний сын Тимура Мирошниченко перенес вторую операцию: "Невероятная жажда жизни"

Приемному сыну ведущего Тимура Мирошниченко, трехлетнему Марселю сделали операцию.

Так, жена знаменитости Инна в фотоблоге показалась с мужем и их прооперированным сыном в палате. Она также вспомнила о сложном пути Марселя, который начался с разговоров воспитателей в детдоме о здоровье мальчика. По словам избранницы шоумена, тогда у них возник страх от ряда его диагнозов, но в тот же миг они поняли, что со всем справятся. И, несмотря на то, что вторая операция сына Мирошниченко прошла не совсем удачно, родители верят, что в дальнейшем все сложится наилучшим образом. Подробностей они раскрывать не стали.

Тимур Мирошниченко с женой и сыном Марселем / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

"Вторая операция позади. Из воспоминаний: 09.06.2023 год. Приемная ребцентра (детдома), где мы должны познакомиться с будущим сыном. Врач зачитывает медицинскую историю. Уже минут 30. Страшные слова, значение которых нам не известно. Интернета нет, связи нет .Погуглить не получается. Заканчивает читать. "Есть вопросы?" Мы переглянулись друг на друга, спокойные, уверенные, что все будет хорошо, потому что ничего не поняли и потому совсем не испугались. "Одно. Когда мы можем его увидеть?" Потом мы уже погуглили. Потом нам стало страшно. "Если он жив после всего, через что прошел, то он справится! У него невероятная жажда к жизни", - говорит Тимур. Жажда к жизни – название одной из самых любимых книг. Он прав, мы справимся. Сегодня (28 сентября – прим. ред.) мы прошли нашу вторую операцию с Марселем. Она оказалась не совсем успешной. Но с нами был лучший врач в стране по этому направлению. Поэтому уверены, что получилось как можно лучше", - рассказали звездные супруги.

Тимур Мирошниченко и сын Марсель / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Кроме того, Инна и Тимур обратились к пользователям и подчеркнули, что со всеми трудностями можно справиться, когда в сердце есть вера и любовь. И добавили, что не стоит бояться усыновлять детей, ведь в полноценной семье с ними случаются настоящие чудеса.

"И сейчас мы хотим вдохновить тех, кто боится усыновления из-за диагнозов и рисков. Тело, не имеющее тепла и объятий, не способно противостоять вызовам. Но настоящие чудеса случаются там, где вы позволяете любви взять все в свои руки. Отличаться от нормы нормально. Ненормально не пускать в сердце настоящие чувства", — подчеркнули многодетные родители.

Приемный сын Тимура и Инны Мирошниченко Марсель / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Как известно, у сына Инны и Тимура Мирошниченко еще с детства проблемы со здоровьем. В частности, Марсель находился в критическом состоянии сразу после рождения, ведь родился без прямых мышц живота. К тому же малыш сначала едва дышал, с трудом ходил, изредка реагировал на обращенный язык, не жевал и имел многочисленные грыжи и поражения мозга. Кроме того, его постигли еще ряд других болезней, симптомы которых постепенно исчезали с появлением у него семьи Мирошниченко. Кстати, недавно Инна рассказывала, какие прогнозы дают врачи.

Читайте также: