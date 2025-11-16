- Дата публикации
3-летняя дочь экс-головы Черкасской ОГА дебютировала на сцене в Испании и покорила талантом: "Первая медаль"
Жена шоумена показала первое выступление их дочери Анны.
Жена экс-главы Черкасской ОГА Александра Скичко — бизнесвумен Елизавета Юрушева — рассказала о достижениях их дочери Анны.
Как оказалось, трехлетняя девочка пошла по стопам своей старшей сестры Натальи. Так, в довольно юном возрасте Анна начала покорять паркет. И на днях с отточенными бальными движениями уже выступила на конкурсе в Испании. Для особого выступления она выбрала яркое розовое платье и аксессуары для волос. За пальму первенства она соревновалась с иностранными танцовщицами.
Мастерство и изящество маленькой Анны не оставили равнодушной судей и зрителей. По результатам конкурса она дошла до финала и получила свою первую медаль. К слову, маленькая Анна вышла за наградой, обернувшись в сине-желтый флаг с трезубцем. Елизавета порадовалась таким первым достижениям дочери и написала, что гордится ею.
«Это первый турнир Анны. Моя принцесса прошла в финал. Наша первая медаль», — подписала кадры Скичко-Юрушева.
В свою очередь, Александр отреагировал тоже искренним восторгом от таланта дочери и усилий жены, которая посвящает много времени для их детей: «Моя любовь. Я не знаю, как ты это делаешь, Лиза. Я шокирован!».
