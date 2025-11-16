3-летняя дочь экс-головы Черкасской ОГА дебютировала на сцене в Испании и покорила талантом: "Первая медаль"

Александр Скичко с женой и дочерью / © instagram.com/elizaveta.yurusheva

Реклама

Жена экс-главы Черкасской ОГА Александра Скичко — бизнесвумен Елизавета Юрушева — рассказала о достижениях их дочери Анны.

Как оказалось, трехлетняя девочка пошла по стопам своей старшей сестры Натальи. Так, в довольно юном возрасте Анна начала покорять паркет. И на днях с отточенными бальными движениями уже выступила на конкурсе в Испании. Для особого выступления она выбрала яркое розовое платье и аксессуары для волос. За пальму первенства она соревновалась с иностранными танцовщицами.

Дочь Александра Скичко и Елизаветы Юрушевой / © instagram.com/elizaveta.yurusheva

Дочь Александра Скичко и Елизаветы Юрушевой / © instagram.com/elizaveta.yurusheva

Мастерство и изящество маленькой Анны не оставили равнодушной судей и зрителей. По результатам конкурса она дошла до финала и получила свою первую медаль. К слову, маленькая Анна вышла за наградой, обернувшись в сине-желтый флаг с трезубцем. Елизавета порадовалась таким первым достижениям дочери и написала, что гордится ею.

Реклама

«Это первый турнир Анны. Моя принцесса прошла в финал. Наша первая медаль», — подписала кадры Скичко-Юрушева.

В свою очередь, Александр отреагировал тоже искренним восторгом от таланта дочери и усилий жены, которая посвящает много времени для их детей: «Моя любовь. Я не знаю, как ты это делаешь, Лиза. Я шокирован!».

Напомним, недавно актриса Лилия Ребрик показалась с младшей дочерью Аделиной. Они вместе провели экскурсию по их новому дому, который сейчас на стадии ремонта.