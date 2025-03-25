30-летний известный украинский актер получил бронь от мобилизации и объяснил как

Украинский актер Богдан Буйлук, который ранее объявил о разрыве с девушкой, признался, что у него есть бронь от мобилизации.

Артист в основном своем играет в театре. Недавно 30-летний Богдан Буйлук получил бронь от мобилизации. Знаменитость в интервью Алине Доротюк объяснил, что его забронировали в качестве театрального актера.

"С недавних пор есть бронь. Есть как и во всех театрах. Я думаю: "Боже, я никогда бы не мог подумать". В нашей стране культура всегда была на последнем месте, а здесь просто критическая инфраструктура театры…", — поделился артист.

Богдан Буйлук / Фото: instagram.com/bohdanbuyluk

Впрочем, Богдан Буйлук убежден, что театр сейчас очень необходим. По его словам, на спектакли приходит немало зрителей, чего не было до войны. Артист считает, что театр помогает обмениваться энергией, наслаждаться искусством и отвлекаться от негатива. Поэтому сейчас театральные представления и стали безумно популярными.

"Сейчас для театра самое лучшее время, мне кажется, за все годы независимости, а может и больше. Сейчас людям очень необходим этот обмен энергиями, эти живые глаза, которые они видят, это живое искусство. Сейчас очень много творцов, которые делают очень хороший и качественный театральный продукт. Если бы еще кино подтянули немного – это было бы лучшее время для украинской культуры. Сейчас театр стал модным – это невероятно радует", – поделился актер.

Напомним, тем временем шоумен Даниэль Салем сейчас является военнослужащим, но в то же время продолжает работать на телевидении. Недавно он объяснил, как совмещает военную службу и работу ведущего.

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