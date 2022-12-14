30-летний участник группы BTS побрил густую шевелюру и пошел служить в армию

Один из участников популярной южнокорейской группы BTS – Ким Сокчин – пошел служить в армию Южной Кореи.

Как сообщает издание New Musical Express, музыкант отправился в тренировочный лагерь в машине без опознавательных знаков. За ним следовали еще шесть автомобилей с другими участниками BTS, которые провели своего коллегу на службу.

Ким Сокчин отправился на службу / Фото: Associated Press

В учебном лагере Ким будет находиться пять недель, после чего он получит военную специальность и отправится в армию. В общем, музыкант будет служить 18 месяцев.

Кстати, 30-летний Ким уже даже побрил свою густую шевелюру.

Фото: скриншот из соцсетей

Отметим, что другие участники коллектива тоже планируют пройти военную подготовку. Тем не менее, музыкантам разрешается отложить службу в армии до 30 лет. Ким среди участников группы самый старший – ему исполнилось 30, а остальные – младше, поэтому могут не спешить проходить военную подготовку.

Также лейбл, которому принадлежит коллектив, сообщил, что BTS возобновит свою деятельность в полном составе в 2025 году.

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