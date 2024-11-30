30-летний внук Софии Ротару впервые за длительное время показался на публике: как он выглядит

Внук певицы Софии Ротару, музыкант Анатолий Евдокименко показал, как проводит свое свободное время.

Анатолий не частый гость в своем фотоблоге. Музыкант лишь изредка делится своими фотографиями, ведь в основном продвигает свои музыкальные новинки под псевдонимом SHMN. Однако на этот раз внук звезды сделал исключение. И в сторис на черно-белых кадрах показал, как занимается спортом. Так, в спортзале Евдокименко показался со скакалкой в руках и умело продемонстрировал, как держит себя в форме.

Анатолий Евдокименко / Фото: instagram.com/shmn

Говорят, что 30-летний Анатолий Евдокименко во время полномасштабной войны уехал за границу. Источники утверждают, что сделал он это незаконным способом при содействии звездной бабушки. Впрочем, ни он, ни София Ротару пока не комментируют это.

Также Анатолий четко не заявляет о своей гражданской позиции. Лишь бегло в своих интервью зарубежным изданием он называет полномасштабное вторжение "трагическими годами для Украины" и выражает соболезнования тем, кто потерял родных на войне.

Напомним, недавно старший сын певицы Ирины Билык также показался за границей. Стало известно, где сейчас 25-летний Глеб Оверчук и какую позицию во время войны он занимает.

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