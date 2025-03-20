30-летняя беременная Ирина Геращенко призналась, вернется ли в профессиональный спорт после родов

Украинский легкоатлет и олимпийский призер Ирина Геращенко, которая ранее рассекретила свой заработок, призналась, вернется ли в профессиональный после родов.

Спортсменка сейчас беременна первенцем. В интервью на YouTube-канале Марички Падалко легкоатлет говорит, что бережет себя, не выполняет упражнения по прыжкам в высоту и даже не бегает. Впрочем, Ирина Геращенко пытается держать тело в тонусе. Олимпийский призер выполняет те упражнения, которые ей разрешил врач и которые она обсудила с тренером. Спортсменка говорит, что в относительном тонусе и чувствует себя прекрасно.

"Я не бегаю сейчас, не прыгаю, несмотря на то, что я вернусь к своим тренировкам. У меня из-за того, что начал спадать мышечный корсет, начала немного болеть спина. Я немного укрепила, все стало на свои места. Сейчас я в относительном тонусе, насколько это возможно, хорошо чувствую себя. Я понимаю, что для того чтобы потом как можно в лучшей, более быстрой форме вернуться в спорт, мне нужно сейчас это все держать под контролем. И, конечно, я не качаю пресс, я не прыгаю, не бегаю, но все другие упражнения, которые можно и которые я обсудила с тренером и с врачом – я все делаю", – говорит спортсменка.

Ирина Геращенко / Фото: instagram.com/gerashchenkoi

В профессиональный спорт Ирина Геращенко будет возвращаться после родов. Дочь спортсменки должна родиться в июне. Уже зимой легкоатлет планирует участвовать в "рождественских стартах". Впрочем, перед олимпийским призером предстанет вызов – привести себя в форму. Как говорит Ирина Геращенко, это будет нелегкая задача — избавиться от накопленного веса и при этом не потерять мышечную массу и другие важные качества.

"Очень мечтаю о том, что следующей зимой я буду уже соревноваться, буду открывать сезон, думаю, в Киеве. У нас есть такие "рождественские старты" в начале января. Я надеюсь, что у нас все получится. Наибольший вызов – привести себя в форму. Это потеря веса. Но должен быть не только более низкий вес, должна быть сила при этом, должен быть мышечный вес, мышцы должны быть, срывная взрывная сила должна быть, то есть там набор качеств. И я думаю, не столько все эти качества вернуть, сколько действительно вернуть себя в более-менее спортивную соревновательную форму, это будет для меня самый большой вызов", - говорит легкоатлет.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: Дитина чи Олімпіада?! Легкоатлетка ГЕРАЩЕНКО вперше про СОКРОВЕННЕ та ГРОШІ!

Напомним, ранее Ирина Геращенко ответила, где во время войны будет рожать. Также спортсменка заговорила, как назовет дочь.

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