30-летняя девушка Брэда Питта разводится с мужем на фоне слухов о романе с актером

Пара была вместе пять лет.

Новая девушка голливудского актера Брэда Питта, фитнес-тренер Инес де Рамон, совсем скоро станет официально свободной женщиной.

Стало известно, что 30-летняя избранница Питта официально расстается со своим мужем, звездой сериала "Дневники вампира" Полом Уэсли.

Как сообщает издание Us Weekly, Уэсли подал документы о расторжении брака в пятницу, 17 февраля. 40-летний актер отметил в заявлении, что причиной развода стали "непримиримые разногласия" в паре. Позже экс-супруги должны также объявить о разделе имущества.

Отметим, что Уэсли и де Рамон были вместе пять лет. Супруги объявили о своем расставании в сентябре 2022 года, впрочем, кризис в отношениях наступил гораздо раньше.

Сразу после разрыва Инес с мужем появились слухи о том, что у нее роман с Питтом, который старше ее на 30 лет. Пару неоднократно видели вместе на встречах и свиданиях.

Слухи о своих отношениях с фитнес-тренером звезда Голливуда подогрел после совместного празднования Нового года.

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